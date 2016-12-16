Судебные приставы проведут против водителей-должников рейд в Москве

Рейд по выявлению водителей-должников проведут 16 декабря московские судебные приставы, сообщил представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын.

По его словам, мероприятие под названием «Новый год без долгов» пройдет на основных дорожных развязках Москвы. Целью акции является выявление должников-злостников, чьи суммы задолженностей превышают десятки, а порой и сотни тысяч рублей.

Он также пояснил, что при встрече с приставами к должникам будут применены меры принудительного исполнения, в том числе арест и последующая реализация автотранспорта.

Кроме того, всех желающих проконсультируют по основным вопросам в части исполнительного производства и расскажут о возможности самостоятельно проверить себя и своих близких на наличие долгов, сообщает «Национальная служба новостей».

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