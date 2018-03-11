На суде с Кэти Перри скончалась пожилая монахиня

Монахиня Кэтрин Роуз Холзман, которая судилась с американской певицей Кэти Перри из-за продажи монастыря в Лос-Анджелесе, скончалась на заседании суда.

89-летняя Холзман выступала против покупки монастыря певицей. «Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не приносит никому добра» - последние слова монахини.

Холзман жила в монастыре вместе с другой монахиней - Ритой Калланан. На протяжении долгого времени они считали здание своей собственностью.

В 2011 году содержание монастыря стало для ним слишком дорогим. Тогда женщины решили продать помещение предпринимательнице Дане Холлистер, которая планировала сделать из монастыря бутик-отель, передает телеканал «360».

Певица Кэти Перри предложила более выгодные условия: за покупку участка она готова отдать 10 млн долларов наличными и 4,5 млн для поиска другого помещения под монастырь.

В 2017 году епархия подала в суд на Холлистер из-за того, что та хотела помешать Перри купить монастырь. Суд признал женщину виновной в мошенничестве и обязал выплатить 15 млн долларов ущерба самой певице и ее адвокатам.

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