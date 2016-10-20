Судьба приземлившегося на Марс космического корабля до сих пор неизвестна

После жесткой посадки на поверхность Марса космический аппарат Schiaparelli российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» не подает никаких сигналов, его судьба неизвестна. Об этом журналистам рассказали в Европейском космическом агентстве.

- Мы до сих пор не можем точно сказать, что произошло, - цитирует ТАСС главу отдела межпланетных миссий Европейского центра управления космическими полетами Андреа Аккомаццо.

По словам куратора миссии от французской компании Tale Фредерика Безиа, полученные данные свидетельствуют о том, что аппарат совершенно точно достиг поверхности Красной планеты.

- Аппарат совершенно точно приземлился на поверхность Марса. Но вот в каких условиях это произошло, пока неясно. Сигнал был сразу потерян, - заявил Безиа.

Аккомаццо рассказал, что спуск на парашюте прошел в целом штатно, однако примерно за 50 секунд до ожидаемой посадки модуль перестал передавать данные. Предварительные данные указывают на то, что при приземлении Schiaparelli его скорость была слишком высокой, и это могло привести к повреждению.

В Европейском космическом агентстве также заявили, что получили около 600 мегабайт информации, которые предстоит расшифровать.

Schiaparelli должен был совершить посадку на поверхность Марса в среду, в 17:48 мск, на плато Меридиана. Его главная задача – отработка технологии контролируемого спуска и посадки на Марс. Кроме того, аппаратура модуля должна была записать в ходе спуска в атмосфере скорость ветра, влажность, давление и температуру во время посадки.