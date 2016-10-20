Судьба приземлившегося на Марс космического корабля до сих пор неизвестна

После жесткой посадки на поверхность Марса космический аппарат Schiaparelli российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» не подает никаких сигналов, его судьба неизвестна. Об этом журналистам рассказали в Европейском космическом агентстве.

- Мы до сих пор не можем точно сказать, что произошло, - цитирует ТАСС главу отдела межпланетных миссий Европейского центра управления космическими полетами Андреа Аккомаццо.

По словам куратора миссии от французской компании Tale Фредерика Безиа, полученные данные свидетельствуют о том, что аппарат совершенно точно достиг поверхности Красной планеты.

- Аппарат совершенно точно приземлился на поверхность Марса. Но вот в каких условиях это произошло, пока неясно. Сигнал был сразу потерян, - заявил Безиа.

Аккомаццо рассказал, что спуск на парашюте прошел в целом штатно, однако примерно за 50 секунд до ожидаемой посадки модуль перестал передавать данные. Предварительные данные указывают на то, что при приземлении Schiaparelli его скорость была слишком высокой, и это могло привести к повреждению.

В Европейском космическом агентстве также заявили, что получили около 600 мегабайт информации, которые предстоит расшифровать.

Schiaparelli должен был совершить посадку на поверхность Марса в среду, в 17:48 мск, на плато Меридиана. Его главная задача – отработка технологии контролируемого спуска и посадки на Марс. Кроме того, аппаратура модуля должна была записать в ходе спуска в атмосфере скорость ветра, влажность, давление и температуру во время посадки.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Три российских офицера получили ранения вблизи гуманитарных коридоров в Алеппо

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО