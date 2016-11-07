Судьба человека зависит от его имени

Ученые поддержали астрологов в том, что имя накладывает след на жизнь человека. От имени зависит образ существования, который будет вести человек, а также его мироощущение. Так специалисты из Великобритании провели изучение, в ходе которого было установлено, что человек на подсознательном уровне выбирает ту модель жизни, которая подходит под описание его имени.

Кроме того, люди склонны дружить и поддерживать взаимоотношения с теми людьми, имена которых, созвучны с их собственными. Также, ученые отметили, что сложные и трудно выговариваемые имена и фамилии часто перекручивают, что создает определённый дискомфорт для человека, а в школьные годы еще и сказывается на успеваемости,- сообщает «Экономика Сегодня».

Согласно статистическим данным, приведенным специалистами из США, высшее образование в основном получают люди с простыми именами, а вот люди с редкими именами реже других заканчивали высшее учебное заведение. Учёные подмечают, что люди, в именах которых слышны только твердые звуки, имеют твердый и решительный характер, а имена с мягкими звуками – носят люди мягкие и покладистые.

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