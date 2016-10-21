В Судаке вандалы разрушили памятник Ленину

Городской парк крымского города Судак стал местом акта вандализма. Неизвестные разрушили памятник Ленину, который стал уже неким символом исторического периода времен СССР среди многих себе подобных памятников на всей территории постсоветского пространства.

Жители города выложили фото разрушенного монумента в социальные сети.

«Памятник Ленину в городском саду для судакчан - символ истории развития города в советский период. Я уверен, виновные будут установлены и понесут строгое наказание, а памятник мы восстановим», - рассказал журналистам глава администрации Судака Владимир Серов.

По мнению некоторых горожан, приверженность людей определенному политическому курсу не должна служить оправданием агрессивных и провокационных методов донести свою позицию – разрушать историческое наследие страны и делать это таким способом.

Постамент установили в 1930 году. После разрушения в период ВОВ его восстановили, а в конце 70-х годов памятник поставили на учет в качестве исторического наследия города, пишет «Российская газета».

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