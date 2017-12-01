Субмарину «Сан-Хуан» будут искать с помощью российского батискафа
Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс» задействуют в поисках аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в Атлантическом океане.
Судно, на борту которого находится батискаф, уже вышло порта Комодоро-Ривадавия в район поиска, передает Nation News.
Ранее стало известно, что ВМС Аргентины официально признали экипаж субмарины погибшим, прекратив спасательную операцию. Теперь усилия сосредоточены на обнаружении самой подлодки, которая перестала выходить на связь полмесяца назад.
Следующая новость Отсутствие наклейки «Шипы» на авто влетит в копеечку
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии