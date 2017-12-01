Субмарину «Сан-Хуан» будут искать с помощью российского батискафа

Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс» задействуют в поисках аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в Атлантическом океане.

Судно, на борту которого находится батискаф, уже вышло порта Комодоро-Ривадавия в район поиска, передает Nation News.

Ранее стало известно, что ВМС Аргентины официально признали экипаж субмарины погибшим, прекратив спасательную операцию. Теперь усилия сосредоточены на обнаружении самой подлодки, которая перестала выходить на связь полмесяца назад.