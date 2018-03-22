Субмарина США застряла в арктических льдах
Одна из подводных лодок США, считающихся гордостью американского флота, застряла в Арктике во время маневров.
В ходе учений субмарина должна была всплыть и произвести стрельбы по условным позициям России, однако не смогла преодолеть толщу льдов.
Российские пользователи соцсетей порекомендовали Вашингтону одолжить у России ледокол, чтобы вызволить лодку из ледовой ловушки. Кроме того, во избежание подобных инцидентов в будущем они порекомендовали Штатам дружить с РФ, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Николя Саркози предъявили обвинения
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии