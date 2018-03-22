Субмарина США застряла в арктических льдах

Одна из подводных лодок США, считающихся гордостью американского флота, застряла в Арктике во время маневров.

В ходе учений субмарина должна была всплыть и произвести стрельбы по условным позициям России, однако не смогла преодолеть толщу льдов.

Российские пользователи соцсетей порекомендовали Вашингтону одолжить у России ледокол, чтобы вызволить лодку из ледовой ловушки. Кроме того, во избежание подобных инцидентов в будущем они порекомендовали Штатам дружить с РФ, сообщает «Экономика сегодня».