Subaru отзывает партию седанов в России

Автоконцерн Subaru отзывает в России 28 седанов WRX STI из-за неисправности аудиосистемы.

Владельцам Subaru WRX STI необходимо пройти технический осмотр из-за коротких замыканий, причиной которых стал производственный брак.

Специалисты сервисных центров выяснили, что короткие замыкания сигнальных кабелей могут привести к проблемам с бортовым компьютером и даже его полным выведением из строя.

Уточняется, что под отзыв попадают автомобили, проданные на территории России с 2014 года.

За счет производителя на всех автомобилях с браком бесплатно будут заменены низкочастотный динамик и усилитель аудиосистемы, сообщает агентство Nation news.