Subaru отзывает партию седанов в России
Автоконцерн Subaru отзывает в России 28 седанов WRX STI из-за неисправности аудиосистемы.
Владельцам Subaru WRX STI необходимо пройти технический осмотр из-за коротких замыканий, причиной которых стал производственный брак.
Специалисты сервисных центров выяснили, что короткие замыкания сигнальных кабелей могут привести к проблемам с бортовым компьютером и даже его полным выведением из строя.
Уточняется, что под отзыв попадают автомобили, проданные на территории России с 2014 года.
За счет производителя на всех автомобилях с браком бесплатно будут заменены низкочастотный динамик и усилитель аудиосистемы, сообщает агентство Nation news.
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