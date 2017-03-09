Стюардессы «Аэрофлота» обвинили компанию в дискриминации по возрасту и весу

Стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» подали на своего работодателя в суд, обвиняя компанию в дискриминации по возрасту, внешнему виду и весу.

По словам 41-летней бортпроводницы Евгении Магуриной, с лета 2016 года ее и всех стюардесс старше 40 лет и с размером одежды больше 48-го перестали ставить на заграничные рейсы. Как сами себя называют стюардессы, «группа старых, толстых и страшных» вынуждена летать короткими рейсами, поэтому налетать количество часов на санитарную норму стало проблематично.

Магурина подала в Пресненский суд Москвы иск к «Аэрофлоту». Она требует вернуть ей надбавку к зарплате, которой ее лишили из-за размера одежды, и выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей.

Еще одна стюардесса, которая предпочла скрыть свое настоящее имя, проработав в авиакомпании 19 лет, также подала в суд на «Аэрофлот» из-за снижения зарплаты за внешний вид, полноту и возраст. Стюардесса теперь выполняет ночные и утренние внутренние рейсы. Она оценила нанесенный ей моральный ущерб в 1 миллион рублей.

По словам бортпроводницы, у нее имеются все необходимые допуски и знание языка.

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» опровергли информацию о фактах дискриминации бортпроводников своей компании по внешним данным и возрасту, отметив, что одна из 5,5 тысячи бортпроводниц вводит в заблуждение общественность.

Кроме того, по заявлению Магуриной была проведена проверка. Ее итоги показали, что в авиакомпании трудятся несколько сотен бортпроводниц старше 40 лет, которые выполняют регулярные рейсы в Северную Америку, Европу, Японию и Китай, сообщает «Санкт-Петербург.ру».