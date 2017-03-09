Стюардессы «Аэрофлота» обвинили компанию в дискриминации по возрасту и весу

Стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» подали на своего работодателя в суд, обвиняя компанию в дискриминации по возрасту, внешнему виду и весу.

По словам 41-летней бортпроводницы Евгении Магуриной, с лета 2016 года ее и всех стюардесс старше 40 лет и с размером одежды больше 48-го перестали ставить на заграничные рейсы. Как сами себя называют стюардессы, «группа старых, толстых и страшных» вынуждена летать короткими рейсами, поэтому налетать количество часов на санитарную норму стало проблематично.

Магурина подала в Пресненский суд Москвы иск к «Аэрофлоту». Она требует вернуть ей надбавку к зарплате, которой ее лишили из-за размера одежды, и выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей.

Еще одна стюардесса, которая предпочла скрыть свое настоящее имя, проработав в авиакомпании 19 лет, также подала в суд на «Аэрофлот» из-за снижения зарплаты за внешний вид, полноту и возраст. Стюардесса теперь выполняет ночные и утренние внутренние рейсы. Она оценила нанесенный ей моральный ущерб в 1 миллион рублей.

По словам бортпроводницы, у нее имеются все необходимые допуски и знание языка.

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» опровергли информацию о фактах дискриминации бортпроводников своей компании по внешним данным и возрасту, отметив, что одна из 5,5 тысячи бортпроводниц вводит в заблуждение общественность.

Кроме того, по заявлению Магуриной была проведена проверка. Ее итоги показали, что в авиакомпании трудятся несколько сотен бортпроводниц старше 40 лет, которые выполняют регулярные рейсы в Северную Америку, Европу, Японию и Китай, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Мать сбежавшей на Украину Максаковой не общается с дочерью

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО