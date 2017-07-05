В стычке в парламенте Венесуэлы пострадали более 10 человек

Во время нападения на здание парламента Венесуэлы пострадали по меньшей мере 12 человек.

Предполагается, что атака была совершена сторонниками президента Николаса Мадуро. Нападавшие использовали слезоточивый газ и пиротехнику, сообщает издание El Nacional.

В числе пострадавших депутаты и сотрудники Национальной ассамблеи Венесуэлы. Один из них госпитализирован с серьезными травмами.

По сведениям издания, одного нападавшего схватили сотрудники службы безопасности.

Антиправительственные протесты продолжаются в Венесуэле несколько месяцев подряд. В общей сложности погибли около 100 человек.