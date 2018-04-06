Стволовые клетки вернули зрение слепым пациентам

Американские врачи сумели вернуть зрение пациентам с помощью имплантата из эмбриональных стволовых клеток человека. В экспериментальной операции приняли участие четыре ослепших пациента.

В будущем технологию планируется применять для лечения макулярной дистрофии у большего количество людей.

В результате проведенного лечения у подопытных пациентов перестало ухудшаться зрение. Во время операции врачи использовали пигментный эпителий сетчатки, добытый из стволовых клеток.

По словам автора исследования Джейн Лебковски, дистрофия сетчатки является распространенной причиной появления проблем со зрением у людей старше 65 лет.

Пожилые люди начинают хуже распознавать лица, им становится труднее читать книги, сообщает агентство Nation news.