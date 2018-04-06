Стволовые клетки вернули зрение слепым пациентам
Американские врачи сумели вернуть зрение пациентам с помощью имплантата из эмбриональных стволовых клеток человека. В экспериментальной операции приняли участие четыре ослепших пациента.
В будущем технологию планируется применять для лечения макулярной дистрофии у большего количество людей.
В результате проведенного лечения у подопытных пациентов перестало ухудшаться зрение. Во время операции врачи использовали пигментный эпителий сетчатки, добытый из стволовых клеток.
По словам автора исследования Джейн Лебковски, дистрофия сетчатки является распространенной причиной появления проблем со зрением у людей старше 65 лет.
Пожилые люди начинают хуже распознавать лица, им становится труднее читать книги, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Британские СМИ назвали новое место производства «Новичка»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии