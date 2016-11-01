В Ступине появится напечатанный на 3D-принтере дом
В подмосковном Ступине вскоре появится дом, созданный с помощью 3D-принтера. Он будет возведен в качестве рекламы отечественной компании, производящей такие принтеры.
Дом будет состоять из комнаты, кухни, туалета и ванной. Общая его площадь составит 37 кв.м. Несмотря на то, что строение будет вполне комфортным для проживания, в него никого не поселят, сообщает «Подмосковье сегодня» ос ссылкой на 3d-expo.ru.
Отмечается, что стоимость возведения одного кв.м. дома составит 11-13 тысяч рублей.
Следующая новость На Украине исчез ключевой свидетель по делу Грабовского
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии