В Ступине появится напечатанный на 3D-принтере дом

В подмосковном Ступине вскоре появится дом, созданный с помощью 3D-принтера. Он будет возведен в качестве рекламы отечественной компании, производящей такие принтеры.

Дом будет состоять из комнаты, кухни, туалета и ванной. Общая его площадь составит 37 кв.м. Несмотря на то, что строение будет вполне комфортным для проживания, в него никого не поселят, сообщает «Подмосковье сегодня» ос ссылкой на 3d-expo.ru.

Отмечается, что стоимость возведения одного кв.м. дома составит 11-13 тысяч рублей.