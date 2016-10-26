На студию Никиты Михалкова напали в Москве

В центре Москвы в студии режиссера Никиты Михалкова "ТриТэ" неизвестные разбили окно и скрылись, ничего не похитив. СМИ сообщают об "обстреле" офиса.

Инцидент произошел в доме 11 в Малом Козихинском переулке. Сотрудники студии сообщили о происшествии в полицию, сообщает ТАСС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Полицейские изучают записи с видеокамер наружного наблюдения. Ущерб, причиненный студии, уточняется.