На студию Никиты Михалкова напали в Москве
В центре Москвы в студии режиссера Никиты Михалкова "ТриТэ" неизвестные разбили окно и скрылись, ничего не похитив. СМИ сообщают об "обстреле" офиса.
Инцидент произошел в доме 11 в Малом Козихинском переулке. Сотрудники студии сообщили о происшествии в полицию, сообщает ТАСС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Полицейские изучают записи с видеокамер наружного наблюдения. Ущерб, причиненный студии, уточняется.
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