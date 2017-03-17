Студенты МГУ выступили против концерта в честь присоединения Крыма

Студенты МГУ устроили акцию протеста против проведения у главного здания вуза мероприятий, посвященных годовщине вхождения Крыма в состав России.

Пикет проходил у станции метро «Университет». Вместо заявленных 15 человек в нем приняли участие около 40.

Протестующие рассказали «Новой газете», что в их акции нет политического мотива. Они просто не хотят, чтобы у здания вуза проводились политические митинги. Кроме того, студентов возмущает, что их мнение не учитывалось ни при выборе площадки для проведения мероприятий, ни при выборе музыкантов, как было обещано ранее.

«Проблема, что с каждым годом мнение студенчества МГУ учитывается все меньше и меньше. Мы готовы реагировать на те ситуации, когда имя нашего университета хотят использовать. Под целью пикета мы понимаем возвращение территории МГУ университету», - заявили участники пикета.