Студенты из США планируют сварить пиво на Луне

Студенты из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумали способ сварить пиво на поверхности Луны.

Молодые люди уже защитили проект, в рамках которого попытаются сварить пиво в условиях невесомости.

Для того, чтобы перейти от теории к практике, молодым людям надо стать победителями конкурса Lab2Moon, главным призом в котором является возможность использования космического аппарата TeamIndus Spacecraft для проведения экспериментов на поверхности Луны.

По задумке студентов, в космический аппарат будет встроена специальная емкость, в которую автоматически будут загружаться все необходимые ингредиенты для изготовления хмельного напитка.

Целью проекта являются научные эксперименты, заявили молодые ученые, пояснив, что до сих пор неизвестно, как на поверхности Луны будут вести себя дрожжи, которые необходимы для производства многих продуктов питания. Об этом сообщает «РИА Новости».