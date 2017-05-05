Студенты ДВФУ показали прототип биопротеза руки нового поколения
Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали бионический протез руки. Разработчики заявляют, что изобретение будет стоить не более 8 тысяч рублей.
В то время как цена других аналогов достигает полумиллиона, сообщают «РИА Новости».
По словам руководителя проекта, Данила Фонова, студента 1-го курса, его команда на данный момент трудится над системой управления бионической рукой при помощи мозговых импульсов. В планах у студентов создать водонепроницаемый протез с герметичным корпусом.
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