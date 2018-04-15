Студентка из Чувашии взяла главный приз на «Мисс Россия-2018»
Корону «Мисс Россия-2018» завоевала 18-летняя уроженка Чувашии Юлия Полячихина.
Девушка получила корону из белого золота, отделанную бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом, а также вознаграждение в размере 3 млн рублей и автомобиль.
Статус первой вице-мисс завоевала жительница Белгорода Виолетта Тюркина, второй вице-мисс стала Наталья Строева из Якутии. В качестве призов им вручили гранты на обучение в любом из ВУЗов России.
Победительницей интернет-голосования стала Норгьянма Монгуш из Тывы, передает «Интерфакс».
Всего в конкурсе участвовали 50 девушек. Церемония награждения состоялась в концертном зале Барвиха Luxury Village.
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