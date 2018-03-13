Студентам посоветовали играть с собаками перед экзаменами
Общение и уход за собакой помогает подавить стресс и сконцентрироваться на сессии. Об этом заявили канадские ученые из университета Британской Колумбии в Ванкувере.
Они провели двухнедельный эксперимент, в котором участвовали две группы студентов, сдававших экзамены. При этом одна группа в течение некоторого времени играла с собаками перед экзаменами.
Исследователи установили, что студенты, общавшиеся с собаками, были значительно меньше подвержены стрессу и реже испытывали негативные эмоции в отличие от участников эксперимента из другой группы. Ученые подчеркнули, что положительный эффект дает даже однократное общение с животными. Результаты исследования опубликованы в издании Stress and Health.
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