Студент в Муроме умер надышавшись газом

Следственный комитет по Владимирской области начал доследственную проверку по факту смерти в Муроме 16-летнего подростка.

Установлено, что в тот день студент одного из муромских колледжей, в комнате однокурсников надышался газом из баллончика для заправки зажигалок. По пути в свою комнату он потерял сознание, после, его тело было найдено в общем коридоре общежития. Парня попытались откачать врачи «скорой», однако, безуспешно.

По предварительным оценкам экспертов смерть мальчика наступила из-за отека жизненно важных органов после попадания в организм токсичного вещества.