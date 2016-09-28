Студент в Муроме умер надышавшись газом
Следственный комитет по Владимирской области начал доследственную проверку по факту смерти в Муроме 16-летнего подростка.
Установлено, что в тот день студент одного из муромских колледжей, в комнате однокурсников надышался газом из баллончика для заправки зажигалок. По пути в свою комнату он потерял сознание, после, его тело было найдено в общем коридоре общежития. Парня попытались откачать врачи «скорой», однако, безуспешно.
По предварительным оценкам экспертов смерть мальчика наступила из-за отека жизненно важных органов после попадания в организм токсичного вещества.
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