Студент доказал возможность выжить на стипендию
Учащийся Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Алексей Зырянов целый месяц прожил на стипендию, чуть превышающую полторы тысячи рублей.
За это время он в общей сложности съел около трех кило овсянки и гречки, килограмм гороха, полторы сотни яиц, пять кочанов капусты, 10 бананов, три плитки темного шоколада и три пачки козинаков.
Из указанной суммы студент истратил 100 рублей на предметы личной гигиены и быта. В итоге у него остался один рубль.
В ходе эксперимента Зырянов похудел на пять килограмм, сообщает «Росбалт».
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