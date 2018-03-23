Студент доказал возможность выжить на стипендию

Учащийся Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Алексей Зырянов целый месяц прожил на стипендию, чуть превышающую полторы тысячи рублей.

За это время он в общей сложности съел около трех кило овсянки и гречки, килограмм гороха, полторы сотни яиц, пять кочанов капусты, 10 бананов, три плитки темного шоколада и три пачки козинаков.

Из указанной суммы студент истратил 100 рублей на предметы личной гигиены и быта. В итоге у него остался один рубль.

В ходе эксперимента Зырянов похудел на пять килограмм, сообщает «Росбалт».