СЦКК удалось установить «режим тишины» на линии соприкосновения в Донбассе

Представителям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня удалось установить «режим тишины» в районе Дебальцево в Донбассе, где Вооруженные силы Украины предприняли несколько безуспешных попыток прорвать оборону ополчения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

- По состоянию на 18:00 19 декабря благодаря усилиям СЦКК на Дебальцевском направлении установлен «режим тишины». Украинская сторона просила СЦКК установить «режим тишины» для вывоза с поля боя убитых и раненых, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По словам офицера, ранее в воскресенье украинская сторона также просила о прекращении огня, но использовала паузу для перегруппировки.

- Вчера вечером, украинская сторона так же запросила «тишину» и использовала ее для перегруппировки своих подразделений и подготовки к сосредоточенному артиллерийскому удару по позициям Народной милиции ЛНР, после чего по всему Дебальцевскому направлению началось наступление, - отметил Марочко.

Подразделения 54 бригады ВСУ под прикрытием артиллерии в воскресенье, 18 декабря предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка. По данным Народной милиции ЛНР, в результате боестолкновения киевские силовики потеряли убитыми 10 человек, около 20 были ранены. Двое военнослужащих республики получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести.