Сценаристы «Шерлока» приоткрыли секреты пятого сезона сериала о великом сыщике
Основой нового пятого сезона популярного сериала «Шерлок» станет эпизод «Последнее дело». Такое признание сделали сценаристы фильма Стивен Моффат и Марк Гэтисс.
Моффат также сообщил, что у них с Гэтиссом была идея показать в конце «Последнего дела» слово «Начало», но затем авторы посчитали ее слишком «дешевой», - сообщают «Актуальные новости».
По мнению авторов сценария, сериал не мог закончится каким-либо из предшествующих сезонов, так как все они завершались блестящими финалами.
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