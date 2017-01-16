Сценаристы «Шерлока» приоткрыли секреты пятого сезона сериала о великом сыщике

Основой нового пятого сезона популярного сериала «Шерлок» станет эпизод «Последнее дело». Такое признание сделали сценаристы фильма Стивен Моффат и Марк Гэтисс.

Моффат также сообщил, что у них с Гэтиссом была идея показать в конце «Последнего дела» слово «Начало», но затем авторы посчитали ее слишком «дешевой», - сообщают «Актуальные новости».

По мнению авторов сценария, сериал не мог закончится каким-либо из предшествующих сезонов, так как все они завершались блестящими финалами.