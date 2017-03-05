На стройке в Москве рабочий упал с большой высоты и погиб
В Москве погиб рабочий, который сорвался с большой высоты на стройке административного здания на улице Вешних вод.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, происшествие случилось возле строящегося здания МВД, однако не уточняется, было ли строение ведомственным.
Собеседник агентства пояснил: «С большой высоты упал рабочий и получил травмы, несовместимые с жизнью».
Пресс-служба ГУМВД по Москве подтвердила факт смерти упавшего на стройке мужчины.
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