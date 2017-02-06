Стройка торгового центра в Мытищах угрожает диким оленям

Строительство торгово-развлекательного центра «Рио» в подмосковных Мытищах осложнило жизнь диких оленей, часто появляющихся у объекта стройки.

По словам местных жителей, животные могут проникнуть на стройплощадку или попасть под колеса грузовиков. Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», строительство торгового комплекса ведется на охранной территории национального парка «Лосиный остров» - месте обитания множества диких животных.

Жители Мытищ неоднократно отправляли письма в различные инстанции с требованием остановить строительство, которое, по их мнению, является незаконным.

- Администрация города отвечала нам, что строительство согласовали областное Минприроды и парк «Лосиный остров». Поэтому, мол, и им ничего другого не оставалось делать, как тоже согласовать, - рассказал мытищинец Андрей Смирнов.

Как выяснилось позже, строительство началось без соответствующего разрешения от регионального Минстроя, за что застройщика и наказали в 2015 году приостановлением деятельности на 90 суток. В марте 2016 года разрешение все-таки было выдано.

- Мы теперь видим оленей, мечущихся вдоль забора стройплощадки в поисках корма. До появления забора они добывали еду в поле возле опушки леса, - рассказал Смирнов.

Вместе с тем, ассистент департамента корпоративных связей ГК «Ташир» Яна Загороднева заявила, что с живностью ничего плохого не случится, так как участок строительства в соответствии с соответствующими нормативами обнесен по всему периметру металлическим забором и находится под режимом круглосуточной охраны. Доступ на участок крупных животных исключен.