США строят новое хранилище для ядерных отходов

Перед всем человечеством давно стоит проблема: что делать с ядерными отходами. Как сообщило издательство VistaNews, в США решили построить новое хранилище для отработанного топлива с ядерных подводных лодок и авианосцев.

Дело в том, что в авианосце «Джеральд Форд», который спустят на воду в конце 2107 года, будут использоваться новые контейнеры для ядерных отходов. Старые хранилища принять их не могут. Поэтому правительство выделило огромную территорию – более 2 тысяч квадратных километров – в штате Айдахо, для нового хранилища.

Оно обойдется американским налогоплательщикам в сумму более миллиарда долларов. Кроме того, предполагается реконструировать старые хранилища, оборудование которых устарело, не соответствует технологиям современности и может спровоцировать экологическую катастрофу.