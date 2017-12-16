На строительство яслей выделят 49 млрд рублей за два года
49 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство яслей, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Он отметил, что это проводится в рамках госпрограммы по созданию в РФ дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, сообщает «РИА Новости».
«Федеральная субсидия будет два года по 24,5 млрд рублей», - сказал он в ходе выступления на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух лет государство намерено решить вопрос доступности дошкольного образования и создать более 326 ясельных мест.
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