Строительство моста между Россией и Китаем началось в Амурской области

В Амурской области началось строительство трансграничного моста через реку Амур между Россией и Китаем, сообщил представитель правительства региона.

По его словам,в торжественной церемонии старта строительства приняли участие губернатор Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян.

Планируется, что строительство моста, длиной более 19 километров, завершится через три года, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2019 году.

По словам представителя департамента транспорта китайской провинции Хэйлунцзяна Пань Яна, стоимость моста составит 355,6 миллиона долларов.

Отмечается, что 6,5 километра моста будут проходить по территории Китая, оставшиеся 13,4 километра — по территории РФ, сообщает «РИА Новости».