Строительство метро в Израиле доверили героине голливудского фильма
Метро в Израиле будет строится с использованием тоннелепроходческого комплекса, который получил название «Чудо-женщина».
Агрегат назван в честь героини голливудского блокбастера, роль которой исполнила израильтянка Галь Гадот, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта страны Исраэля Каца. Он добавил, что «Чудо-женщига» - уже четвертый подобный комплекс, задействованный в строительстве метро.
Остальные три также носят женские имена. Они названы в честь бывших глав израильского и британского правительств – Голды Меир и Маргарет Тэтчер, а также активистки из США Розы Спаркс, боровшейся с расизмом.
Предполагается, что первая линия метро в Израиле будет построено к 2021 году. Ее протяженность оставит 24 километра.
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