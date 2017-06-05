Строительство метро в Израиле доверили героине голливудского фильма

Метро в Израиле будет строится с использованием тоннелепроходческого комплекса, который получил название «Чудо-женщина».

Агрегат назван в честь героини голливудского блокбастера, роль которой исполнила израильтянка Галь Гадот, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта страны Исраэля Каца. Он добавил, что «Чудо-женщига» - уже четвертый подобный комплекс, задействованный в строительстве метро.

Остальные три также носят женские имена. Они названы в честь бывших глав израильского и британского правительств – Голды Меир и Маргарет Тэтчер, а также активистки из США Розы Спаркс, боровшейся с расизмом.

Предполагается, что первая линия метро в Израиле будет построено к 2021 году. Ее протяженность оставит 24 километра.