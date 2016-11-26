Строительство железной дороги в обход Украины будет завершено 15 августа 2017 года
В августе 2017 года будет открыта железная дорога в обход Украины, заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
По его словам, строительство железной дороги на участке Журавка-Миллерово идет с опережением графика почти на год и будет полностью завершено уже 15 августа 2017 года.
- В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами, - сказал Булгаков.
Новая железная дорога Журавка-Миллерово будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций, а также осуществить полную электрификацию ветки, сообщает «Интерфакс».
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