Строительство железной дороги в обход Украины будет завершено 15 августа 2017 года

В августе 2017 года будет открыта железная дорога в обход Украины, заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, строительство железной дороги на участке Журавка-Миллерово идет с опережением графика почти на год и будет полностью завершено уже 15 августа 2017 года.

- В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами, - сказал Булгаков.

Новая железная дорога Журавка-Миллерово будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций, а также осуществить полную электрификацию ветки, сообщает «Интерфакс».