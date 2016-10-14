При строительстве «Восточного» выявлены новые хищения

Военная прокуратура Благовещенска выявила новые хищения при строительстве космодрома Восточный в Амурской области. В этот раз речь идет о сумме в 500 миллионов рублей.

Прокуроры нашли нарушения договорных отношений по строительству комплекса по переработке строительных отходов на космодроме, сообщает ТАСС.

Летом этого года сообщалось, что «Дальспецстрой», участвующий в строительстве «Восточного», находится в сложном финансовом положении.

Тогда подрядчикам не хватало семи миллиардов рублей для завершения строительства объектов первой очереди космодрома.