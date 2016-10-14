При строительстве «Восточного» выявлены новые хищения
Военная прокуратура Благовещенска выявила новые хищения при строительстве космодрома Восточный в Амурской области. В этот раз речь идет о сумме в 500 миллионов рублей.
Прокуроры нашли нарушения договорных отношений по строительству комплекса по переработке строительных отходов на космодроме, сообщает ТАСС.
Летом этого года сообщалось, что «Дальспецстрой», участвующий в строительстве «Восточного», находится в сложном финансовом положении.
Тогда подрядчикам не хватало семи миллиардов рублей для завершения строительства объектов первой очереди космодрома.
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