При строительстве Керченского моста обнаружено несколько кладов

По словам начальника отдела памятников археологии администрации Краснодарского края Георгия Давыденко, работающим на месте строительства Керченского моста археологам удалось обнаружить клад старинных монет и древние гидротехнические сооружения, а также захоронения знати.

- Из уникальных находок мы можем выделить клад с пиастрами. Это и уникальные гидротехнические сооружения догреческого периода, обнаруженные на Ильичевском городище. Раньше считалось, что такие сооружения стали у нас возникать только с началом греческой колонизации, но в ходе исследований стало известно, что местные племена до прихода греков также являлись носителями высокой материальной культуры, - цитирует Давыденко ТАСС.

Давыденко отметил, что раскопки на подъездах к строящемуся Керченскому мосту ведутся в рамках комплекса мер по обеспечению сохранности исторических объектов на месте строительства. По его словам, были обследованы памятники различных исторических эпох от ранней бронзы до позднего Средневековья.

При этом активный период раскопок уже завершен на 89 объектах, еще девять исторических объектов продолжают обследовать, все работы планируется завершить весной 2017 года.