Строители возвели более половины опор моста через Керченский пролив

В Крыму завершено возведение половины опор моста через Керченский пролив, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

В материале также отмечается, что более трех километров автодорожной части моста уже перекрыто пролетами, работа развернута на всех морских участках и идет с опережением графика почти на год.

По словам начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Романа Новикова, на данный момент установлено 298 опор из 595, которые предусмотрены проектом.

В скором времени строители планируют провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков.

Мост через Керченский пролив, строительство которого планируется завершить в декабре 2018 года, соединит Крым и Краснодарский край. Длина моста составит 19 километров, а общая стоимость проекта уже достигла 227,92 миллиарда рублей, сообщает «РИА Новости».