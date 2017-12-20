Строители соединили Крымский мост

Строители соединили единой дорожной нитью мост над Керченским проливом, заявил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

По его словам, уже сейчас можно проехать на автомобиле с одного берега на другой.

К настоящему моменту на всех сухопутных участках моста наполовину выполнено специальное двухслойное покрытие.

На морских участках выполнение асфальтобетонного покрытия планируется в 2018 году.

16 декабря завершилось голосование по выбору имени для моста. Абсолютным лидером стало название «Крымский мост». На втором месте оказался вариант «Керченский мост», на третьем — «Мост Воссоединения», сообщает «360».