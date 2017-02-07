Строители приступили к сборке сводов арок Керченского моста

Строители приступили к сборке арочных сводов Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией, сообщил заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

По его словам, строители собрали нижнюю часть каждой арки - так называемые затяжки, завершив первый этап сборки.

Кондаков пояснил, что на следующем этапе, над нижними «поясами» специалисты будут наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров. К сборке арочных пролетов привлечено более 500 инженеров и рабочих, которые соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки.

В материале отмечается, что в морских условиях сооружение таких арок еще не проводилось.

Строительство Керченского моста ведется за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.