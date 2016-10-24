Строители начали укладывать проезжую часть Керченского моста

Рабочие провели первую технологическую операцию по устройству плиты проезжей части на острове Тузла на участке строительства Керченского моста.

Об этом сообщает информационный центр проекта «Крымский мост».

Монолитная конструкция появилась на четырех пролетах автодорожного моста. В будущем на ее поверхность уложат дорожное покрытие.

Всего на Керченском мосту будут две проезжие части. Рабочие планируют забетонировать участок в направлении Крыма первым.

Керченский мост должен соединить материковую часть РФ и полуостров Крым, который с 2014 года находится в составе страны.