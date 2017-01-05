Строители Керченского моста установили уже половину свай

На морских и сухопутных участках строительства Керченского моста установлено 50 процентов свай.

«Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста выполнены на 50 процентов. На глубину от 12 до 90 метров погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом», - цитирует ТАСС сообщение информационного центра «Крымский мост».

Как отмечается в документе, «экватором» стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр - 1420 мм, а толщина стенки - 40 мм.

«Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры - это 95 свай из толстостенной стальной трубы», - приведены в сообщении слова заместителя начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова.

В информационном центре пояснили, что к началу 2017 года готовы более 210 опор моста из 595, в работе - еще 140 опор.

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Места: Россия, Крым
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