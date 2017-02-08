Строгое воспитание приводит к проблемам в учебе

Американские ученые заявляют, что дети, воспитанные в строгости, чаще сталкиваются с проблемами в учебе.

На протяжении девяти лет ученые следили за сотнями человек из разных социальных групп. Участники исследования рассказывали экспертам о случаях проявления вербальной или физической агрессии со стороны родителей. Ученые собирали данные об общении детей со сверстниками, об их склонности к преступности, их сексуальном поведении и успехах в учебе.

Выяснилось, что участники с суровыми родителями к девятому классу чаще подчинялись авторитету сверстников, рано начинали половую жизнь, проявляли рискованное поведение. В итоге их успеваемость снижалась, - сообщает «Экономика сегодня».

По мнению ученых, связь между успеваемостью и строгим воспитанием говорит о том, что подростки, чьи нужды не удовлетворяются родителями, начинают искать подтверждения своей значимости у ровесников.