Стресс и тревога влияют на расходы

Ученые выяснили, что между стрессовым состоянием и уровнем расходов есть прямая зависимость. Для доказательства своей теории психологи отобрали две группы участников исследования и выдали всем по 250 долларов.



Основным условием было то, что первая группа могла тратить деньги куда угодно, а вот второй разрешалось приобретать только товары первой необходимости. В ходе опыта, участники первой группы потратили гораздо больше средств, тогда, как во второй группе, люди тщательно обдумывали решения о покупках, экономили и более вдумчиво расходовали средства,- сообщает «ФАН».



При этом ученые подмечают, что находясь в стрессовой ситуации, люди более рационально распоряжались деньгами.