Стресс на работе повышает вероятность преждевременной смерти

Американские ученые выяснили, что работа с высоким уровнем стресса, не дающая человеку возможности изменить обстановку, повышает риск ранней смерти на 15,4 процентов. Исследователи рассмотрели данные за семилетний период 2363 добровольцев старше 60 лет.

Как выяснилось, если на работе человек обязан постоянно контролировать ситуацию, и при этом требования к нему высоки, то риск смерти опускался на 34 процентов, сообщает «Интерфакс-запад».

Примечательно, что 26 процентов таких смертей происходят среди людей, трудящихся в сфере услуг с непосредственным контактом с клиентами, еще 32 процента — среди людей, работающих на производстве.