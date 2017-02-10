Стресс назвали главной причиной появления болезней

Ученые провели масштабное исследование, после которого пришли к выводу, что большинство заболеваний человека вызваны проблемами с нервами.

По словам специалистов, регулярные стрессовые ситуации приводят к нарушениям гормональных процессов в организме человека. Не секрет, что гормоны влияют на все основные системы человеческого организма, - сообщает «ВладТайм».

Болезни сердца, лишний вес и многие другие недуги зачастую вызваны нарушениями в процессе выделения дофамина и серотонина на фоне стресса. Уныние и просто плохое настроение также могут нанести вред организму человека. Поэтому ученые рекомендуют следить за своим психическим состоянием.