Стресс назвали главной причиной появления болезней
Ученые провели масштабное исследование, после которого пришли к выводу, что большинство заболеваний человека вызваны проблемами с нервами.
По словам специалистов, регулярные стрессовые ситуации приводят к нарушениям гормональных процессов в организме человека. Не секрет, что гормоны влияют на все основные системы человеческого организма, - сообщает «ВладТайм».
Болезни сердца, лишний вес и многие другие недуги зачастую вызваны нарушениями в процессе выделения дофамина и серотонина на фоне стресса. Уныние и просто плохое настроение также могут нанести вред организму человека. Поэтому ученые рекомендуют следить за своим психическим состоянием.
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