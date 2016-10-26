Стресс может стать причиной ожирения

Американские ученые заявляют, что одна из ключевых оснований формирования избыточной жировой ткани — стресс — они исследовали биологические механизмы, связывающие стресс и переедание, приводящее к ожирению.

Человеческий организм — очень комплексная структура, нарушить работу которой могут многие внешние факторы, например, провоцирующие стресс. Который, в свою очередь, ведет к созданию патогенных паттернов пищевого поведения, в частности — переедания, сообщает «VistaNews»