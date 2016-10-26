Стресс может стать причиной ожирения
Американские ученые заявляют, что одна из ключевых оснований формирования избыточной жировой ткани — стресс — они исследовали биологические механизмы, связывающие стресс и переедание, приводящее к ожирению.
Человеческий организм — очень комплексная структура, нарушить работу которой могут многие внешние факторы, например, провоцирующие стресс. Который, в свою очередь, ведет к созданию патогенных паттернов пищевого поведения, в частности — переедания, сообщает «VistaNews»
Следующая новость Судьей Верховного суда стал Олег Борисов
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии