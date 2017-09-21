США стремятся вытеснить Россию с газового рынка в Европе

Вашингтон давит на Евросоюз, пытаясь заставить его отказаться от «Северного потока-2» и вытеснить Россию с европейского газового рынка. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, США используют различные юридические решения, санкции и прочие инструменты в надежде похоронить «Северный поток-2». Американская администрация и конгресс пытаются при этом продвинуть своих поставщиков топлива.

«Но решение, конечно, принимают наши коллеги из Европейского Союза, Европейской комиссии и отдельные правительства стран», - цитирует ТАСС заявление премьера на пресс-конференции по итогам переговоров с главой финского правительства Юхой Сипилей.

В то же время он отметил, что Москву не устраивает позиция Еврокомиссии, предлагающей подписать отдельное соглашение по «Северному потоку-2». Медведев уточнил, что это неприемлемо с точки зрения равенства по отношению ко всем инвесторам. При этом он добавил, что Финляндия занимает конструктивную позицию по проекту.