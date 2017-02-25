Стремление к совершенству опасно

Стремление к совершенству может быть опасно для человека, заявили американские психологи.

По их словам, стремление быть лучше, чем есть на самом деле, негативно влияет не только на психологическое, но и на физическое здоровье, - сообщают «Актуальные новости».

В первую очередь страдает нервная система. Стремление к совершенству также грозит таким серьезным расстройством как перфекционизм. Эксперты рекомендуют не играть чужих ролей и всегда быть собой.