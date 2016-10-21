Стремление к счастью делает людей несчастными

Человек становится несчастным в своем стремлении к удаче. Об этом настаивают ученые Гарвардского университета. По их суждению, сформированном на изучениях, приобретение того, чего человек хочет, не приносит счастья. Его можно "найти" или "заработать", но оно может быть не настоящим, если не синтезируется внутри человека, а лишь во внешнем мире.

В одном из опросов ученых принимали участие лотерейные победители и параплегики — люди с параличом обеих верхних или нижних конечностей. Итоги показали, что через год после того, как испытуемые становились богатыми или навсегда становились прикованными к инвалидному креслу, они были одинаково счастливы, сообщает «Новые Известия».

Ученые убеждены, что такое поведение исходит от психологической иммунной системы, которая содействует поступать таким образом, что люди убеждены в лучшем исходе. Исследователи напомнили, что такое же явление улеглось в основу экономики: население уверено, что некоторые вещи — автомобили или недвижимость — принесет счастье. Однако считают ученые, это поверхностные ценности, которые приводят поколения в депрессивное состояние последние 70 лет.

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