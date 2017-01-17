Стрелок из Флориды признал свою связь с террористами ДАИШ

Эстебан Сантьяго, 6 января устроивший стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейла американского штата Флорида, жертвами которой стали пять человек, заявил ФБР, что совершил нападение от имени террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

Дававший показания в суде агент ФБР Майкл Ферлаццо не уточнил, заявил ли подозреваемый по делу Эстебан Сантьяго о связях с боевиками или о влиянии на него террористической организации, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее власти штата Аляска заявили, что Сантьяго перед нападением сообщал им, что слышал голоса и что его разум контролирует ЦРУ. Как отметил Ферлаццо, в ходе шестичасового допроса после стрельбы таких заявлений Сантьяго не делал.

В ходе стрельбы в аэропорту погибли пять человек, более 40 получили ранения. Латиноамериканец Эстебан Сантьяго был задержан полицией. Позднее выяснилось, что Сантьяго — ветеран войны в Ираке, он ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.

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