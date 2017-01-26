Стрелки «часов судного дня» впервые за 70 лет сдвинуты в сторону «ядерной ночи»

Пресс-служба американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists распространила информацию о том, что стрелки символических «часов судного дня» были впервые за 70 лет сдвинуты на 30 секунд в сторону «ядерной ночи» и ныне показывают 23:57:30.

Ранее символические часы наиболее приближались к «полуночи» в 1953 году. Тогда они показывали 23:58 в связи с испытаниями термоядерной бомбы.

Нынешнее обострение американские ученые связывают с рядом факторов, одним из которых стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Мировые лидеры не смогли вступить в борьбу с наиболее насущными угрозами человечества, а именно ядерной угрозой и угрозой изменения климата. Тревожные комментарии по поводу использования и распространения ядерного оружия, сделанные Дональдом Трампом, а также недоверие важнейшему научному консенсусу касательно климатических изменений, выраженное им и назначенными им фигурами на должности в кабинете США, повлияли на это решение в той же степени, как и резкое проявление национализма во всем мире», - цитирует текст заявления ТАСС.

«Государственные деятели должны действовать немедленно, уводя человечество от края пропасти», - подытожили в Bulletin of the Atomic Scientists.

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