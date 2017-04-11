Стрельбу в американской школе устроил супруг учительницы

Стрельбу в начальной школе калифорнийского города Сан-Бернардино, в результате которой погибли педагог и восьмилетний учащийся, устроил муж учительницы.

По словам главы местной полиции Джаррода Бургуан, 53-летний Седрик Андресон расстрелял свою жену Карен Эйлен Смит и ее ученика из крупнокалиберного револьвера. Супруги были женаты всего несколько месяцев, при этом как минимум месяц прожили раздельно. Смит преподавала в начальных классах, где учатся дети с особенностями психофизического развития.

Стрелок ранее был судим за распространение наркотиков и незаконное ношение оружия, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в ходе инцидента пострадал еще один школьник. Он находится в больницы, его состояние стабильно. Стрелок покончил жизнь самоубийством, передает «Интерфакс».