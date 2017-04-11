Стрельбу в американской школе устроил супруг учительницы

Стрельбу в начальной школе калифорнийского города Сан-Бернардино, в результате которой погибли педагог и восьмилетний учащийся, устроил муж учительницы.

По словам главы местной полиции Джаррода Бургуан, 53-летний Седрик Андресон расстрелял свою жену Карен Эйлен Смит и ее ученика из крупнокалиберного револьвера. Супруги были женаты всего несколько месяцев, при этом как минимум месяц прожили раздельно. Смит преподавала в начальных классах, где учатся дети с особенностями психофизического развития.

Стрелок ранее был судим за распространение наркотиков и незаконное ношение оружия, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в ходе инцидента пострадал еще один школьник. Он находится в больницы, его состояние стабильно. Стрелок покончил жизнь самоубийством, передает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Усманов намерен засудить Навального за клевету

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО