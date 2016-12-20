Стрельба в немецком Висбадене не была терактом
Один человек погиб и двое получили ранения в результате вооруженного ограбления магазина Bodo Wagner в немецком городе Висбаден, сообщения о возможном теракте не подтвердились.
По данным полиции, вооруженный мужчина вошел в магазин в округе Бибрих и произвел несколько выстрелов, убил хозяйку магазина и тяжело ранил ее 63-летнего мужа и 21-летнего племянника, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал SWR.
Преступнику удалось скрыться, но полиция располагает его приметами и разыскивает светлокожего мужчину от 20 до 30 лет с усами, плотного телосложения, ростом 165-167 сантиметров.
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