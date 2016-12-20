Стрельба в немецком Висбадене не была терактом

Один человек погиб и двое получили ранения в результате вооруженного ограбления магазина Bodo Wagner в немецком городе Висбаден, сообщения о возможном теракте не подтвердились.

По данным полиции, вооруженный мужчина вошел в магазин в округе Бибрих и произвел несколько выстрелов, убил хозяйку магазина и тяжело ранил ее 63-летнего мужа и 21-летнего племянника, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал SWR.

Преступнику удалось скрыться, но полиция располагает его приметами и разыскивает светлокожего мужчину от 20 до 30 лет с усами, плотного телосложения, ростом 165-167 сантиметров.

Новости по теме
Теги:
Места: Германия
Следующая новость Ветеран спецподразделений считает Турцию ответственной за гибель посла РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО