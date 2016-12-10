В страшной аварии под Оренбургом погибли семь человек

На трасе Оренбург-Орск произошло крупное ДТП. Авария с участием четырех легковых автомобилей унесла жизни семи человек.

Еще семь пострадавших, в том числе трое детей, доставлены в больницы. На месте аварии работают спасатели и оперативно-экстренные службы.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Nissan, Kia Spectra, Toyta и Skoda. Движение на этом участке дороге перекрыто, сообщает ТАСС.

Причиной ДТП могли стать погодные условия – в момент аварии на трассе наблюдались метель, сильный ветер и гололедица.