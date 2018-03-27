Страны Запада выслали более 150 российских дипломатов
В общей сложности 151 российский дипломат был выдворен из европейски и других стран в связи с «делом Скрипаля».
Соответствующее заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. При этом сотрудников дипмиссий РФ она назвала «разведчиками». По ее словам, ситуация свидетельствует о серьезности восприятия «российской глобальной кампании по подрыву международного мира и стабильности», передает РИА «Новости».
Науэрт также добавила, что Запад готов к диалогу с Россией, но перед этим Москва должна признать ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери.
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